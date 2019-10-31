Vogue Trio в Баку

Джузеппе Миллачи — уроженец Сицилии, Лионель Бойвенс — бельгиец и Амори Фэй — француз. Трое европейцев объединили свои стили и настроения в единую джазовую команду — Vogue Trio. Euronews встретился с ними на фестивале в Баку, где музыканты представляют новый альбом.

Джузеппе Миллачи:

«Наш репертуар очень разнообразен, мы берём бразильские песни, итальянские, многие другие, и пытаемся сохранить то же настроение во всех разных стилях».

Лионель Бойвенс:

«Каждый из нас привносит свои собственные краски в этот проект. Мы разные и тем самым взаимно дополняем друг друга».

Амори Фэй:

«Наша основа — это и американский джаз, и европейские корни. Это направляющая нить, от которой мы и „пляшем“».

Путь музыкантов именно к джазу был тернист; однако в итоге все трое решили, что именно это направление лучше всего подходит для их мыслей и чувств.

Амори Фэй:

«На самом деле я пришёл к джазу после рэгтайма: это такая смесь классической европейской музыки, которую чёрные рабы играли на американских инструментах.

Джузеппе Миллачи:

«Я начинал с классической музыки, потом открыл для себя рок, а затем и джаз. В джазе я чувствую себя гораздо свободнее, чем в „классике“, так что для меня это своего рода компромисс между классической музыкой и роком».

Лионель Бойвенс:

«В джазе я могу свободно выразить то, что сейчас чувствую, это свобода самовыражения, но в то же время без особых претензий».

Группа Vogue Trio появилась в 2016 году. Первый же альбом удостоился положительных отзывов в музыкальных журналах, а в прошлом году коллектив получил престижную музыкальную награду.

В ноябре музыканты представят второй альбом под названием «Бесконечный путь» (Endless Way).