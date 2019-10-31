Прощание с Юнкером продлевается

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В учреждениях Евросоюза давно запланированные процедуры отстают от графика. Выход из него Великобритании в третий раз откладывается — теперь до 31 января. Из-за этого пока не подсчитан бюджет остающихся 27 стран ЕС — а, может быть, их будет всё-таки 28.

Заморожена грандиозная программа борьбы с изменениями климата, потому что предложившая её новая Еврокомиссия до сих пор не сформирована и не может приступить к работе. Главу нынешней попросили пока не уходить с этого поста.

Жан-Клод Юнкер признавался, что с нетерпением ждёт этого дня после пяти изнурительных лет. 31 октября бывший премьер-министр Люксембурга должен был покинуть пост председателя Еврокомиссии. Ему уже начали выражать свою признательность подчинённые и уважение политические оппоненты. Но ход событий в Брюсселе часто меняется.

Преемница Юнкера Урсула фон дер Ляйен до сих пор не сформировала свою команду, и ему придется исполнять прежние обязанности как минимум ещё месяц.

Но Еврокомиссар по бюджету напомнил, что важные решения не могут ждать:

"Брексит" проделает в бюджете ЕС брешь в размере около 12 млрд в первый же год, - объявил Гюнтер Эттингер. - Мы закроем её половину путем сокращения расходов, и другую половину - за счет чуть более высоких депозитов».

"Согласно Папе римскому, ад до сих пор пустует, - пошутил председатель Евросовета Дональд Туск, намекая на пригрешения инициаторов «Брексита». - Это значит, что в нём полно места».

Юнкер решил закончить эту пресс-конференцию в марте на оптимистической ноте, пожелав всем "не отправляйтесь в ад!"

Принимать беженцев - обязанность

Еще один способ залатать брешь в бюджете Евросоюза — это сократить финансовую помощь отстающим его членам. Предлогом может послужить то, что некоторые пост-коммунистические страны нарушают общую миграционную политику. Обвинить их в этом собираются судьи в Люксембурге.

Венгрия, Чешская республика и Польша не выполнили своих обязательств перед Евросоюзом, когда отказались принять свою часть прибывающих в ЕС беженцев.

Такое мнение выразил Генеральный адвокат Европейского Суда. Оно относится к событиям 2015 года, когда Еврокомиссия предложила распределить по системе квот 160 тысяч мигрантов, скопившихся в Италии и Греции.

Но три восточновропейские страны отказались в этом участвовать, сославших на соображения безопасности и необходимость сохранения своего общественного уклада. Генеральный адвокат отметил, что такие законные интересы стран-членов можно было защищать менее ограничительными мерами.

Судьи в Люксембурге учитут его мнение, когда примут собственное решение по поводу позиции Будапешта, Праги и Варшавы.