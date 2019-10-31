Мощное землетрясение на Филиппинах

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг стихии залегал на глубине около 20 км. Сообщается о погибших и пострадавших. Эпицентр подземных толчков находился в 35 км к западу от города Давао, расположенного на острове Минданао. Это уже третье мощное землетрясение в регионе за последние две недели. За это время жертвами стихии стали не менее 20 человек, тысячи зданий обрушились либо получили серьёзные повреждения.

Филиппины расположены в области Тихоокеанского вулканического огненного кольца, где часто происходят землетрясения и другие стихийные бедствия.