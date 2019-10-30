Пожар в Grenfell Tower: кто виноват?

Причиной быстрого распространения огня в жилом здании Grenfell Tower в Лондоне в 2017 году стала легковоспламеняющаяся наружная облицовка. Из-за этого, а также из-за некоторых ошибочных действий пожарной службы число жертв оказалось столь высоко. Об этом говорится в докладе, обнародованном по итогам расследования обстоятельств пожара, который унёс жизни 72 человек.

Их родные и близкие возмущены:

"Это моя семья... Это вся моя семья. Мы будем бороться".

В докладе подвергнута критике рекомендация пожарных жителям 24-этажного горящего здания не покидать своих квартир, в результате чего многие жильцы и особенно на верхних этажах оказались в ловушке, потеряв драгоценное время и шанс на спасение.

"Они ведь оплачиваемые профессионалы, они сами выбрали себе такую работу, и при этом вдруг не смогли разобраться в ситуации и предоставили людям самим решать, прыгать им или нет, покидать ли им здание или нет. Им это не должно сойти с рук".

"Нужны радикальные изменения, они должны начаться сверху, нужна капитальная реформа системы, и она тоже должна начаться сверху".

Трагедию усугубил также тот факт, что не работали огнетушители, а пламя охватило дом со сразу со всех четырёх сторон. Пожар начался в час ночи, когда почти все жители Grenfell Tower были дома.

Глава лондонских пожарных Дэни Коттон заявила, что из трагедии извлекли серьёзные уроки:

"Располагая данными о том, что мы уже знаем о зданиях с таким покрытием, мы будем добиваться, чтобы эта ужасная облицовка была повсюду удалена",

А на вопрос журналиста о том, не собирается ли она подать в отставку, как того требуют семьи погибших, Коттон ответила:

"Нет. Через шесть месяцев я выхожу на пенсию, и я должна успеть провести необходимых изменения. А если я уйду в отставку, то я этого сделать не смогу, не смогу помочь защитить жителей Лондона".

Память жертв пожара в Grenfell Tower парламент Великобритании почтил минутой молчания. После этой трагедии британские власти начали проверку всех высотных жилых зданий в стране, которые покрыты похожим облицовочным материалом. По предварительным данным их около 600. При ремонте Grenfell Tower в 2014 году сначала хотели использовать огнеупорные панели с содержанием цинка, но затем заменили их на более дешевые алюминиевые,