Россия-Африка: к взаимовыгодному партнерству

48 часов, чтобы придать новый импульс отношениям между африканским континентом и Россией. Это - амбициозная цель саммита Россия-Африка, состоявшегося в Сочи 23-24 октября.

Это первый форум такого рода, который прошел под председательством российского президента Владимира Путина и его египетского коллеги Абделя Фаттаха Аль-Сисси, также действующего президента Африканского союза.

Выступая перед более чем 40 главами африканских государств и тысячами участников, Путин подтвердил необходимость увеличения объемов торговли между Россией и Африкой.

Владимир Путин, президент России: "За последние пять лет товарооборот между Россией и африканскими странами почти удвоился и превысил 20 миллиардов долларов. Дамы и господа, это слишком мало. Из этих 20 млрд. долларов 7,7 млрд. долларов приходятся на нашу торговлю с Египтом, что составляет почти 40%, в то время как в Африке есть много очень перспективных партнеров с огромным потенциалом роста! Так что, конечно, этого недостаточно".

20 миллиардов долларов - ничто в сравнении с теми временами, когда разные части континента находились под советским влиянием. Москва широко поддерживала борьбу за деколонизацию, в частности в Мали, дружественной почти 60 лет стране, напоминает ее президент Ибрагим Бубакар Кейта.

Ибрагим Бубакар Кейта, президент Мали: "Еще в 1961 году Россия выразила желание сотрудничать с нами, мы обязаны этой стране нашими первыми промышленными предприятиями, что позволило создать компании и государственные предприятия в Мали, которые скрепили своими печатями экономическое сотрудничество между нашими странами. И я верю, что наступает новый этап, новая эра. Все переосмысливается, и это новый признак возобновляющегося сотрудничества с Россией во всех сферах. Теперь такие саммиты будут проходить каждые три года - то в Африке, то здесь, в России".

Помимо традиционных военных заказов, Мали, как и другие африканские страны, рассчитывает на российский опыт для развития других секторов.

София Боли, министр содействия частным инвестициям Мали: "Вы знаете, что Мали - это логистический центр. Мы граничим с 7 различными государствами, поэтому, будучи страной, не имеющей выхода к морю, мы обладаем хорошей инфраструктурой, которая позволяет нам не только связать несколько стран в субрегионе, но и расширить возможности наших компаний. У нас очень крупные запасы полезных ископаемых, мы добыли 66 тонн золота в прошлом году, и мы знаем, что возможности намного выше. Третий сектор - это агропромышленный комплекс, где у нас также есть большой потенциал, и для этого мы хотим привлечь еще больше российских инвесторов".

Предлагая разнообразные проекты африканскому континенту, Россия позиционирует себя там не как спаситель, а как выгодный деловой партнер. По словам российского заместителя министра энергетики Павла Сорокина, Москве также нужна Африка.

Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ: "Главное - это сотрудничество, честное сотрудничество между двумя сторонами. Это возможность для нас открывать новые технологии и делиться ими. Сотрудничество между нашими компаниями показывает, что мы делимся технологиями, что мы готовы делиться культурой и принимать культуру друг друга, чтобы расти вместе. Мы оба растем, и нам нужно работать вместе - это в интересах обеих сторон".

Бриджет Угве, africanews: "В своей заключительной речи Владимир Путин подчеркнул стремление укрепить стабильность безопасности на континенте. Он также подтвердил необходимость взаимовыгодного партнерства в таких областях, как углеводороды, здравоохранение и транспорт.

Очевидно, что начиная с этого саммита Россия хочет позиционировать себя в качестве привилегированного партнера на континенте, где до сих пор на несколько шагов впереди шли Китай и Запад. И чтобы этого добиться, Москва опирается на свой опыт в оборонной сфере, а также на принципы диалога и взаимности".