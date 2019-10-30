Форум без границ в Циндао

Диалог, сотрудничество и взаимовыгодный экономический успех лежат в основе Первого международного саммита руководителей транснациональных корпораций в Циндао, который служит воротами в Китай для международных компаний и будет проводиться ежегодно.

Транснациональные корпорации инвестируют в Китай в течение последних 40 лет. К концу 2018 года в стране было создано более 950 тысяч предприятий с иностранным капиталом, в результате чего объем прямых зарубежных инвестиций составил 1,8 трлн евро. Таким образом Поднебесная стала одной из крупнейших в мире принимающих стран для транснациональных корпораций. Тем не менее, Китай сделал новый шаг навстречу миру, стремясь привлечь еще больше инвестиций.

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Юньцзе Чжоу, президент Haier Group: "Этот саммит посылает глобальным многонациональным предприятиям сигнал о том, что Китай будет и впредь открываться миру. Деловая среда постоянно улучшается, и в стране есть много возможностей для международных предприятий. Это основные принципы, изложенные нашим председателем Си Цзиньпином".

В форуме приняли участие руководители международных экономических организаций, крупнейших корпораций и ведущих китайских компаний. Среди них была Роберта Липсон, генеральный директор компании United Family Healthcare, которая управляет семью клиниками в стране и первой открыла больницу западного типа в Китае 22 года назад. Для Липсон этот саммит также сигнал одобрения глобализации.

Роберта Липсон, генеральный директор United Family Hospitals: "Послание этого саммита заключается в том, чтобы люди со всего мира собирались вместе для содействия взаимопониманию. В наше время, когда так широко выступают против глобализации, такого рода конференции, которые продвигают глобализацию и объединяют транснациональные корпорации, очень важны".

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Компания BOSCH не новичок на китайском рынке - она появилась в этой стране 110 лет назад. (Первый торговый офис компании был открыт в Шанхае в 1909 году). Для немецкой корпорации этот рынок - постоянный вызов, который помогает ей улучшать качество продукции и услуг.

Фолькмар Деннер, председатель правления BOSCH: "Инвестирование в Китай имеет огромное значение, потому что это самый большой рынок в мире во многих областях, таких как, например, автомобильная техника, бытовая техника. Кроме того Китай помогает транснациональным корпорациям стать более конкурентоспособными, потому что Поднебесная - это очень конкурентный рынок".

Этот саммит поддерживается Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. По мнению ООН, этот форум поддерживает идею о том, что извлечение прибыли должно соответствовать потребностям людей и экологическим стандартам.

Николас Розеллини, постоянный координатор ООН в Китае: "Многонациональный саммит в Циндао важен для меня из-за целей устойчивого развития. Речь идет о том, как мы обеспечиваем социальную справедливость и как мы защищаем планету и улучшаем окружающую среду. С точки зрения возможностей для сотрудничества, Китай быстро переходит к новой экономике, вкладывает значительные средства в науку и технологии, в возобновляемые источники энергии. Мы уже видим, что Китай стал крупнейшим в мире пользователем электрических автобусов, электромобилей".

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Одним из ярких событий саммита стало роуд-шоу "Пояс и путь". В рамках этой новой платформы международного сотрудничества было подписано 12 соглашений по ключевым проектам в области искусственного интеллекта, здравоохранения, венчурного капитала и в других.

Циндао - идеальное место проведения для этого нового саммита. Этот город одним из первых открылся миру. С момента своего основания в 1892 году порт Циндао играет важную роль в экономической жизни города и региона. На сегодняшний день он обладает одним из самых современных в мире автоматизированным терминалов для перемещения грузов. Кроме того он очень экологичный, так как использует электроэнергию и обходится без выбросов углекислого газа, тем самым приближая Китай к Западу.

Чжан Цземинь, заместитель генерального директора Qingdao New Qianwan Container Terminal: "У нас более 130 международных маршрутов, ведущих в мир. Особенно, в последние годы объем перевозки контейнеров между Китаем и Европой увеличился, а это означает, что объем торговли между Китаем и Европой растет".

В настоящее время автоматизированный терминал обрабатывает, в среднем, 36 контейнеров в час.

Но Циндао - это не только бизнес-направление. Город с населением более 10 миллионов человек - это открытый, современный, стильный и динамичный мегаполис с хорошим климатом и множеством достопримечательностей. Кроме того это популярное направление для туристов, местных и иностранных - поэтому город пытается привлечь больше инвестиций в туристический сектор.