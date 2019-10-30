Террористическая угроза в Евросоюзе

Смерть Абу Бакра аль-Багдади, лидера так называемого "Исламского государства" или ДАИШ, очевидно, ослабила эту террористическую группировку. В последнее время она и так готовит и совершает всё меньше нападений на европейской земле. Но Координатор ЕС по борьбе с терроризмом предупреждают, что опасность далеко не миновала:

«Возможны ответные удары — есть люди, которые хотят отомстить за убийство своего вожака, - сказал Жиль де Керков. - Я уверен, что наши службы безопасности и полиция стали в гораздо бдительнее. Но в среднесрочной перспективе остаётся вопрос, сможем ли мы предотвратить возрождение ДАИШ".

По оценкам ЕС, в Сирии и Ираке по-прежнему находятся более 9 тыс бойцов "Исламского государства". Еврокомиссар по безопасности напомнает, что многие из них родились в Евросоюзе, сохранили его паспорта и хотят вернуться домой.

«Около 500 европейских мужчин и женщин находятся в заключении в Сирии, - сказал Джулиан Кинг. - У примерно 1400 детей один или оба родителя имеют гражданство ЕС».

Репатриация этих детей стала важнейшей и выполнимой задачей Евросоюза. Труднее оказалось решить, что делать с их радикализованными отцами, а иногда и матерями.

Теракты в 2015 году во Франции и в 2016 году в Бельгии были совершены уроженцами этих стран. Их правительства сразу после этого значительно увеличили сроки тюремного заключения за за терроризм. Сотрудник европейского центра стратегической разведки и безопасности предупреждает:

«В ближайшие 12 месяцев придёт время освобождения сотен людей, которые были осуждены и заключены в тюрьмы 5–7 лет назад, - сказал Клод Монике. - И теперь они выйдут. Большинство сохранили прежнее мировоззрение и не раскаялись, поэтому они и дальше будут представлять угрозу ".

Американцы, устранившие Аль-Багдади, поспешили объявить это победой в борьбе с "Исламским государством". Но официальные лица Евросоюза опасаются прибытия уцелевших экстремистов и требуют от своих сил безопасности быть начеку.