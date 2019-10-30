Палестинцы просят Евросоюз помочь с выборами

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Евросоюз больше всех других блоков и стран помогает Палестинской автономии. Стало известно, что она собирается попросить у Брюсселя оборудование для голосования.

Палестинская национальная администрация приветствовала принципиальное согласие ХАМАС на участие в общепалестинских выборах. Тем самым это движение, контролирующее сектор Газа, возможно, сделало шаг к преодолению 12-летнего раскола с противоборствующей группировкой ФАТХ, которая правит на Западном берегу реки Иордан.

Глава палестинского кабинета называет ещё одним из препятствием на пути к восстановлению демократических процедур - Израиль:

«Мы хотит, чтобы у нас были выборы, - сказал Мухаммед Штайе. - Но для выборов есть два условия. Первое — согласие ХАМАС на участие в этом Газы. Во-вторых, нам нужно согласие Израиля на то, чтобы Иерусалим в этом участвовал».

Вопреки многочисленным резолюциям ООН, Израиль считает весь город Иерусалим своей столицей.

Между тем, выступая в Нью-Йорке, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу отметил, что израильско-палестинский конфликт остаётся одним из источников экстремизма и нестабильности:

«Оккупация продолжается, нет прогресса в осуществении согласованного принципа двух государств, - сказал Николай Младенов. - Это трагедия многих поколений народов этой земли».

Палестинская администрация в настоящее время управляет примерно 40% территории Западного берега. Остальные 60% находятся под израильским военным и гражданским контролем.

С 2006 года не проводилось выборов ни главы Палестинской автономии, ни её законодателей. Обновлялся состав лишь местных органов власти.

Пучдемон ссорит Испанию с Бельгией

Испанское правительство пригрозило принять против Бельгии некие «меры», если она не выдаст бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Вице-премьер Испании Кармен Кальво выразила недоумение в связи с тем, что «бельгийское государство не экстрадирует лиц, бежавших в него от испанского правосудия".

Бельгийский суд отложил рассмотрение ордера на арест бывшего лидера каталонского сепаратистов Пучдемона до середины декабря.

Италия впустила суда с мигрантами

Два корабля гуманитарных организаций, подбиравшие в Средиземном море мигрантов, получили разрешение пришвартоваться в итальянском порту Поццалло. На борту находятся 194 человека, стремящихся в Европу.

Оказать им гостеприимство и рассмотреть их заявления на убежище, вызвались Франция, Германия и Италия. Эти три страны согласовали свою миграционную политику на встрече в сентябре на Мальте.