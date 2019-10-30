Конгрессмены США признали геноцид армян

В США палата представителей признала геноцидом массовые убийства армянского населения в Османской империи в 1915 году. В ходе голосования, состоявшегося во вторник, 405 членов палаты поддержали принятие соответствующей резолюции, 11 конгрессменов были против.

Принятие этой символической резолюции произошло в условиях обострения отношений между США и Турцией. В Анкаре уже заявили, что голосование палаты представителей приведёт к дальнейшему их ухудшению, а глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал резолюцию «ничтожной и пустой» местью за военную операцию на севере Сирии.

Началом геноцида называют 24 апреля 1915 года – тогда стали проводиться массовые аресты лидеров армянской общины в Константинополе. По оценкам историков, в последующие восемь лет в стране были убиты более 1,5 миллионов армян. Турция выступает против признания этих событий геноцидом, настаивая, что жертвами массовых убийств становились представители разных этнических групп. Между тем, геноцид армян в Османской империи признан в 23 странах мира.