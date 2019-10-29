Grenfell tower: "неверное" решение пожарных

Действия лондонских пожарных, вызванных на борьбу с огнем в небоскребе Grenfell Tower в июне 2017 года, отмечены "серьезными лакунами". Этот вывод значится в докладе по итогам открытого разбирательства под руководством Мартина Мур-Бика, представленного в понедельник семьям жертв. Фрагменты доклада обнародовали во вторник ряд британских СМИ.

Согласно 1000-страничному документу, пожарные приняли "неверное" решение как в момент, когда сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую, так и на месте происшествия. Так, они потребовали от жителей 24-этажного небоскреба не покидать квартир и изменили его лишь спустя полтора часа. Для многих эти 90 минут оказались роковыми.

Пожар в Grenfell Tower 14 июня 2017 года унес 72 жизни. Авторы доклада убеждены, что при другом развитии событий жертв было бы гораздо меньше. Источником возгорания стал неисправный холодильник в квартире на 4 этаже. Жители близлежащих домов были вынуждены смотреть в ожидании пожарных, как от быстро распространяющегося огня задыхаются и гибнут люди.

Полный текст доклада Мур-Бика будет обнародован в 10 утра 30 октября.