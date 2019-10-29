В Польше заявили об аресте российского шпиона

В столице Варшаве Агентством внутренней безопасности задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу России. Сообщается, что взятый под стражу - гражданин Польши, Петр С. По месту его жительства и работы сотрудники правоохранительных органов провели обыски.

Ева Бялик, прокурор: "Задержанному предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в использовании поддельных документов. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 15 лет".

Утверждается, что следователям удалось собрать доказательства сотрудничества мужчины с российской разведкой.