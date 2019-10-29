Цифровое здравоохранение Японии

В мире, в котором за последние шестьдесят лет число людей в возрасте 65 лет и старше почти удвоилось (выросло с 5 до 9%), Япония играет роль лидера. Ускорение старения здесь более заметно, чем где-либо еще: более четверти населения - старше 65 лет.

Клаудио Росмино, euronews: "Жить дольше, но, прежде всего, жить лучше. В Японии новейшие технологии вдохновили государственный и частный секторы на разработку нового плана в области здравоохранения и инноваций, чтобы обеспечить пожилым людям лучшее качество жизни".

Старение общества является серьезной проблемой для системы здравоохранения. Решения, представленные Японией, легли в основу международного саммита в Токио, который собрал медицинских экспертов, государственных чиновников, стартапы и иностранные делегации со всего мира. Центральный элемент стратегии Японии по созданию цифровой системы медицинского обслуживания - объединение медицинских данных и технологий.

Эрвин Боттингер, руководитель цифрового центра здравоохранения, Институт имени Хассо Платнера, Потсдам, Германия: "Я глубоко впечатлён тем, что здесь происходит в Японии. Преимущества оцифровки, преимущества искусственного интеллекта для наших граждан и наших обществ в отдаленном будущем будут очень значительными на пути улучшения здравоохранения, улучшения здоровья людей, но это требует, чтобы у нас были хорошие отношения с нашими данными".

Япония вводит новые правила, позволяющие государственному и частному секторам использовать анонимно обработанные медицинские данные. Чтобы узнать, как Страна Восходящего Солнца проводит этот цифровой переход, мы отправились в Университетскую больницу Киото.

Сбор записей начинается с палаты пациента. Медсестры передают прямо на серверы информацию о кровяном давлении, сердцебиении, температуре тела, клинических тестах и лечении. Эта процедура помогает уменьшить нагрузку на ухаживающего и повысить точность записи данных. А обработка этого огромного кластера позволяет получить представление о том, как управлять системой здравоохранения и производством лекарств.

Томогиро Курода, глава Университетской больницы Киото: "Мы собираем данные, чтобы понять, что происходит в этой стране и какое медицинское лечение мы предоставляем людям. Используя эти данные, мы можем увидеть разные методы лечения или ухода. Мы делаем эти данные анонимными, и правительство готовит их как единую систему, которая позволит поделиться ими со всеми. Впоследствии с помощью этой системы частный сектор сможет использовать эти данные для создания новых лекарств или методов лечения".

Японская система медицинского страхования опирается на миллиарды данных, поступающих от 126 миллионов граждан. Эта уникальная информация может быть полезной даже за пределами страны.

Гента Като, главный контент-директор центра поиска решений в области медстрахования Университетской больницы Киото: "Эти данные охватывают более 95% медицинских услуг, предоставляемых населению Японии. Существует тенденция к совместному использованию данных о медицинском лечении и о сестринском уходе в качестве единого пакета в цифровом здравоохранении. Японское общество сильно стареет, и, я думаю, что наши знания могли бы стать ориентиром для многих других стран мира".

Япония - второй по величине рынок здравоохранения в мире

Инновационный процесс цифрового здравоохранения создает новые возможности для частных медицинских компаний, таких как Future Care Lab, которая предлагает технологии для удовлетворения потребностей стареющего общества. Такие продукты, как кресло-коляска, способное самостоятельно передвигаться по заранее выбранному пути, трансформируемая кровать, датчики тела для ванны помогают пожилым людям жить более независимо.

Шиничиро Катаока, глава Future Care Lab в Японии: "В Японии стареющее общество, и с помощью технологий мы можем уменьшить нагрузку на работников, обеспечивающих уход, а также повысить производительность их труда. Один из примеров таких решений - вспомогательная кровать. Она позволяет уменьшить нагрузку и количество опекунов с двух человек до одного, когда им приходится оказывать помощь тяжелым пациентам".

Наряду с высокотехнологичными решениями важным остается и человеческий фактор, поскольку он может облегчить взаимодействие между пациентом и устройством для ухода или человеком, который о нем заботится. Гарнитура виртуальной реальности, разработанная компанией Silver Wood, имитирует состояние деменции и помогает понять последствия этой патологии и то, как обращаться с такими пациентами.

Тадамичи Шимогавара, президент компании Silver Wood: "Мы не хотим, чтобы опекуны и пациенты были разделены, мы хотели бы создать ответственные отношения, в которых нуждаются и те, и другие. Это устройство точно воспроизводит мир в том виде, в каком он воспринимается пациентами с деменцией. А то, что мы, люди, не имеющие проблем с деменцией, можем испытать это через виртуальную реальность, позволяет нам понять боль и трудности этих людей. Данная технология позволяет нам самим это прочувствовать".

Опекуны, работающие в пансионате для пожилых людей в Токио, высоко оценивают функциональность нового устройства:

"Я чувствую, что благодаря этому устройству я узнал намного больше о деменции, чем читая книги".

Высококачественные японские медицинские данные могут открыть новые возможности для международного бизнеса.

Эрвин Боттингер: "Успех этих подходов в Японии окажется заразительным и побудит граждан к принятию эту концепции. Так что во всей Европе, во всех развитых и развивающихся странах у нас будет единый подход - продвижение к цифровому здравоохранению".

Важное значение для расширения потенциала цифровых инноваций в области здравоохранения и подготовки общества будущего с ожидаемой продолжительностью жизни в 100 лет будет иметь международное сотрудничество.