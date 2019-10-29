Британия расплавит памятные монеты в честь "брексита"

Великобритания переплавит около 10 млн памятных монет в честь "брексита". Монеты номиналом 50 пенсов отчеканили после многочисленных обещаний премьер-министра Бориса Джонсона во что бы то ни стало вывести страну из ЕС к 31 октября. После утверждения новой отсрочки в понедельник, Казначейство Ее Величества приказало их измельчить и переработать.

"Мы все еще планируем выпускать монеты в честь нашего ухода из Европейского Союза", - сообщил представитель ведомства, добавив, что в следующий раз чеканка начнется только после "брексита". Точное число монет и стоимость их изготовления остается засекреченной.

Памятные монеты номиналом 50 пенсов были впервые разработаны к первой дате выхода Великобритании из ЕС - 29 марта 2019 года. На них была нанесена фраза "Мир, процветание и дружба со всеми народами".

После изменения даты "брексита", Великобритания также прекратила рекламную кампанию "Будь готов к выходу из кризиса" в социальных сетях, на билбордах и на телевидении. Сообщалось, что она стоила бюджету 100 млн фунтов стерлингов (больше 8 млрд руб.).