Смерть последнего киномагната: скончался продюсер Роберт Эванс

Скончался американский кинопродюсер Роберт Эванс, с чьим именем связано начало «нового Голливуда». Ему было 89 лет. Причина смерти не называется.

Эванс начинал свой путь в Голливуде как актер. В 1957 году он сыграл в фильме «Человек с тысячью лиц» Джозефа Пивни. В том же году на экраны вышла еще одна картина с его участием – «И восходит солнце» по одноименному роману Хемингуэя. Режиссер Генри Кинг был недоволен работой Эванса и хотел его заменить, но продюсер Дэррил Ф. Занук прислал телеграмму со словами «Парень остается в картине». Позже Эванс выпустил автобиографию под тем же названием.

Через 10 лет Эванс стал руководителем кинопроизводства студии Paramount Pictures, превратив ее в одну из самых успешных голливудских компаний. В успехе трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» и фильма Романа Полански «Ребенок Розмари» его роль трудно переоценить.

В 1976 году в интервью The New York Times Эванс говорил, что, когда он только пришел в Paramount, над ним часто смеялись из-за его актерской карьеры.

«Актер из фильмов категории В (малобюджетные фильмы) неожиданно стал начальником. Мне говорили, что я продержусь в Paramount максимум полгода», - рассказывал Эванс.

В 1974 году Эванс выступил в качестве продюсера ленты Романа Полански «Китайский квартал» (картина получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий). Помимо этого Эванс спродюсировал еще несколько десятков фильмов, среди которых номинанты и лауреаты «Оскара», «Золотого глобуса», BAFTA, Каннского кинофестиваля: «Серпико» (1973), «Спасите тигра» (1973), «Великий Гэтсби» (1974), «Разговор» (1974) и др.