Гонконг: татуировка - символ протеста

В Гонконге татуировка стала одним из символов сопротивления. Перманентный рисунок на тело наносят те, кто поддерживает антиправительственные акции протеста, но по разным причинам не может в них участвовать. Мастер тату Майк Чан, работает в бизнесе около двух лет. Тем, кто хочет выразить согласие с манифестантами, продемонстрировать сочувствие, Майк предлагает десятки вариантов тату.

Майк Чан, мастер татуажа: "Эти татуировки я наношу бесплатно. Потому что, ну я так считаю, это часть сопротивления. Я выходил на митинги и участвовал в протестах, видел разные группы людей, которые добровольно делают что-то, чтобы помочь друг другу. Я думаю, что вот эти татуировки имеют ту же природу... Это сродни раздаче бутылок с водой. Я таким образом, в силу возможностей, вношу свой вклад в движение".

Мэри хотела бы влиться в ряды мирных демонстрантов. Но пока девушка к этому не готова. Не хватает смелости, и слишком много страхов. Она боится задержаний и арестов. Не хочет быть узнанной. И это ее выбор. Татуировка на бедре - молчаливый протест Мэри: "Почему я делаю татуировку? Посмотрите, что произошло за последние несколько месяцев... Вы не можете свободно говорить, вы ограничены в своих действиях. Единственное, чем можно заняться, так это нанести вот такой рисунок на тело. Это останется воспоминанием на всю жизнь".

Ранее в Китае татуировки наносили в большинстве своем члены преступных группировок и другие криминальные элементы. Сегодня татуировка - способ сделать политическое заявление властям Гонконга (пусть даже шепотом).