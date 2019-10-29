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Ирак

Ирак: протесты в Багдаде

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  Ирина Александрова 
Ирак: протесты в Багдаде
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Reuters
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В Ираке не прекращаются антиправительственные протесты. Во вторник на улицы Багдада снова вышли демонстранты, возмущенные снижением уровня жизни, ростом безработицы и коррупцией в государственных органах. Манифестанты требовали отставки кабинета министров. Акции проходят не только в столице, но и в других городах страны.

С первого октября в беспорядках и столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 250 человек. Восемь тысяч получили ранения.

По данным ряда источников, в священном для шиитов городе Кербеле, в ночь на вторник силовики открыли огонь по протестующим. Жертвами стали 14 человек, 865 пострадали. Руководство полиции в Кербелы отрицает гибель демонстрантов.

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