Попасть в ловушку к выдуманной самим собой красивой лжи - такая история приключилась с героем Иэна Маккеллена, профессиональным мошенником Роем Кортни. Он едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой. Но очаровав и получив доступ к ее достатку, Рой понимает, что Бетти Маклиш ему небезразлична.

Предпремьерный показ психологического триллера американского режиссера и сценариста Билла Кондона состоялся в понедельник в Лондоне. 80-летнего Маккеллена журналисты спросили, что он думает о знакомствах в сети: "Я всецело за онлайн-знакомства, - ответил британский актёр. - Вот только что прошли мои друзья. Они познакомились в сети, поскольку один жил в Австралии, а другой здесь. Они бы никогда не встретились, а теперь женаты уже пять лет и счастливы!"

Роль Бетти Маклиш исполнила 74-летняя Хелен Миррен. Смена амплуа после нескольких воплощений английской королевы показалась ей забавной: "Количество знакомств, которые вы можете сделать в сети, неизмеримо. В прежние времена мы слишком зависели от случайности. Нужно было случайно оказаться в нужном баре в нужное время или на нужной вечеринке. Теперь вы можете искать людей, которые действительно разделяют ваши интересы, ваше чувство юмора"...

Фильм Билла Кондона, снимавшийся в Лондоне и Берлине, называется "Хороший лжец". Это сподвигло Хелен Миррен (урожденную Елену Миронову) порассуждать о природе актёрского мастерства: "Актеры всегда говорят правду, эмоциональную правду, понимаете? Но ведь на самом деле это ложь! То есть с одной стороны, я - ужасная лгунья, а с другой - вовсе нет".

Мировая премьера картины состоится в Великобритании и Ирландии 8 ноября. На российские экраны "Хороший лжец" выйдет 14 ноября.