Взгляд из Гаваны: "русские возвращаются на Кубу"

На "острове Свободы" внимательно следят за визитом в Россию кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля. У двух стран давние и тесные отношения. Россия по большей части экспортирует на Кубу оборудование и транспортные средства. Кубинский экспорт - преимущественно продовольственные товары и сльхозсырье. На острове присутствует русская диаспора, пополнившаяся в середине прошлого века советскими специалистами и военными.

Ольга: "Сейчас я вижу, что русские снова возвращаются на Кубу. Они создают здесь молодые семьи. У них совершенно другой взгляд на вещи. Они смотрят на все, что происходит в России и на Кубе сквозь призму мировой политики".

По словам Григория, владельца ресторана, "агрессивная политика президента США Дональда Трампа и сторонников жесткой линии, привела, к тому, что и русские бизнесмены, и Россия в целом обозначили себя в качестве сторонников Кубы" . "Американцам направили послание о том, что Куба - друг России. Куба важна геополитически. А еще эта страна - возможность для бизнеса".

Во вторник в Москве переговоры с кубинским президентом Мигелем Диасом-Канелем проводят глава российского государства Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. В повестке дня - обсуждение реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита на Кубу главы правительства РФ, состоявшегося в октябре прошлого года.