Судьба британского еврокомиссара

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Планы работы Еврокомиссии должны быть уже расписаны на 5 лет вперёд, но пока не известно, когда сменится её состав — в этом году или позже. Не ясно даже, сколько в ней будет комиссаров, делегированных в Брюссель из других столиц.

Большую часть своей карьеры Сэр Джулиан Кинг посвятил Европе. Последние три года этот британский дипломат занимает пост еврокомиссара по безопасности.

Срок его полномочий на днях истекает. Но Кинга могут оставить в Брюсселе ещё на несколько дней, недель или месяцев. Многие зависит от того, выходит ли Великобритания из ЕС, и когда приступит к работе новая Еврокомиссия.

На днях англичанин разместил в твиттере свою фотографию из Мюнхена с греком Аврамопулосом, назвав это своей, возможно, последней поездкой с коллегой-комиссаром.

Соглашение о продлении британского членства в ЕС обязывает Лондон прислать в Брюссель нового представителя или оставить старого.

Пресс-секретарь Еврокомиссии пыталась растолковать журналистам положение Лиссабонского договора:

«Как вы видели, проект решения об отсрочке вступления в силу в статьи 50-й содержит три возможные даты, одна из которых - 1 декабря, - сказала Мина Андреева. - Всё зависит от того, когда будет ратифицировано Соглашение о британском выходе. Ещё не решён вопрос о том, потребуется ли кандидат в комиссары 1 декабря. Мы перейдём к следующему этапу тогда, когда узнаем, что это будет за этап».

Если Лондон попросит Кинга поработать в Брюсселе ещё какое-то время, ему здесь придётся пройти процедуру утверждения в Европарламенте, как 2016 году после референдума о «брексите». А может быть, в Еврокомиссию будет командирован кто-то другой.

Пока Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии находится в составе Евросоюза, за ним закреплено одной из 28 кресел в Еврокомиссии и 73 парламентских места.

Жертва акциями за пост в Брюсселе

Между тем, ещё не заполнены места в Еврокомиссии, принадлежащие Франции, Венгрии и Румынии. Первые кандидаты от этих стран не прошли проверку на профпригодность. Но и присылаемые им на замену не внушают полного доверия.

Кандидат в еврокомиссары от Франции, которому могут поручить вопросы внутреннего рынка, обещал избавиться от своих акций. Они оцениваются в 34 млн евро. Тьерри Бретон, возглавляюший компьютерную фирму ATOS, хочет тем самым уйти от конфликта интересов.

Подозление в таком конфликте ранее помешали утверждению Европарламентом на комиссарском посту француженки Силви Гулар.

Управление миграцией в Союз

Шесть стран Евросоюза пытаются выработать общую миграционную политику. В проходящих с понедельника в Мюнхене переговорах участвуют министры внутренних дел Германии, Испании, Франции, Италии, Польши и Великобритании, а также еврокомиссары по миграции и безопасности.

Хозяева встречи, немцы, призывают лучше регулировать потоки беженцев, для чего нужна более тесная координация международных усилий.