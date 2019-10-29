Ангела Меркель – "хранитель цивилизации"

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель была удостоена в Мюнхене премии Теодора Герцля. Эта награда вручается выдающимся личностям, которые отстаивают "безопасный и терпимый мир для еврейского народа".

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер назвал Ангелу Меркель "хранителем цивилизации". Он так же подчеркнул, что через 75 лет после освобождения Освенцима старая ненависть к евреям вновь дала о себе знать.

Рональд Лаудер, президент Всемирного еврейского конгресса

"Эта проблема не еврейская, она немецкая. Мы должны объединиться против антисемитизма, расизма, исламофобии, ксенофобии и гомофобии"

В своей речи Меркель упомянула, среди прочего, о недавнем нападении в Галле на востоке Германии, в ходе которого возле синагоги были застрелены два человека.

Ангела Меркель, канцлер Германии

"Антисемитизм продолжает показывать свое уродливое лицо в Германии, и не только нападение в Галле, но и общая тенденция должна глубоко нас обеспокоить"

Согласно опросу, проведенному Всемирным еврейским конгрессом, примерно у каждого четвертого немца есть антисемитские мысли, и более четверти респондентов считают, что евреи имеют слишком много власти в экономике и обществе.