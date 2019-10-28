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Брюссельское бюро

Психиатры обследуют маньяка Дютру

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 Андрей Бекетов 
Психиатры обследуют маньяка Дютру
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Бельгийский суд назначил новое психиатрическое обследование сексуального маньяка Марка Дютру. Осужденный за педофилию и убийство, он провёл 23 года в тюрьме.

Группа экспертов-психиатров призвана определить, способен ли 62-летний Дютру снова совершать такие преступления, и как повлияло на него долгое содержание в одиночной камере. Специалисты назвали этого уроженца Брюсселя психопатом.

Его на некоторое время освобождали перед вынесением окончательного приговора. Запрос об обследовании заключенного сделал его адвокат:

«Мы надеемся, что эксперты проинформируют нас о состоянии его личности, и о том, действительно ли он всё ещё так опасен, как говорят некоторые люди, - сказал Бруно Дайес. - Его условно-досрочное освобождения зависит от угрозы, которую он представляет обществу. Нужно убедиться в том, он больше никому не опасен".

Дютру был впервые осужден в 1989 году за похищение и изнасилование пятерых девочек, но находится на свободе с 1995 года.

После его нового ареста в 1996 году по разным оценкам от 275 тысяч до 350 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить возмущение преступлениями маньяка. Это была самая крупная акция протеста в истории Бельгии.