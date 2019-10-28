Нетаньяху и Ганц: первая встреча

В Израиле состоялась первая встреча премьер-министра страны Биньямин Нетаньяху и лидера коалиции «Кахоль-Лаван», бывшего главы Генштаба Бенни Ганца, которому поручено сформировать правительство после того, как Нетаньяху не удалось справиться с этой задачей. Политики не смогли прийти к какому-либо соглашению, но договорились провести ещё одну встречу.

– Нам предстоит принимать серьёзные решения, и для этого потребуется правительство широкого политического спектра, – отметил Нетаньяху. – Поэтому важно сформировать правительство широкого национального единства – это не политический вопрос, а прежде всего вопрос национальной безопасности. Надеюсь, что мы сможем продвинуться к этой цели в ближайшие несколько дней.

Ранее Бенни Ганц отказался участвовать в возглавляемом Нетаньяху правительстве в связи с выдвинутыми против премьера обвинениями в коррупции. Теперь формированием коалиции предстоит заняться Ганцу, а в случае его неудачи страну ждут третьи в этом году парламентские выборы.