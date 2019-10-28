Безопасный пероксид ацетона для обучения собак

Пероксид ацетона, взрывчатое вещество из арсенала террористов, крайне опасно в обращении, что затрудняет обучение служебных полицейских собак и проверку детекторов в аэропортах. Поэтому европейские учёные создали новую безопасную альтернативу — пероксид ацетона в виде спрея.

В аэропорту Брюсселя напряженный день: одни пассажиры только что прибыли, другие готовятся к вылету. Полицейские обеспечивают безопасность. Их специально обученные собаки чувствуют запах даже небольшого количества взрывчатки.

"Мы можем обучить их очень хорошо, можем научить их распознавать различные виды взрывчатых веществ. То, как они работают, и скорость очень эффективны. И мы не можем использовать робота вместо них, чтобы сделать ту же работу за такое же время", - говорит директор кинологического отдела Федеральной полиции Бельгии Рони Вандэле.

Во время тренировки на части багажа распыляется раствор, содержащий пероксид ацетона, химического вещества, которое часто используют террористы-смертники, в том числе здесь, в аэропорту Брюсселя, несколько лет назад. Полицейские собаки без проблем находят сумки, спрятанные среди пассажиров.

"Это настоящий пероксид ацетона, но в очень небольшом количестве. Так что это очень полезный и безопасный способ обучения собак, позволяющий быть уверенными в том, что они смогут обнаружить смертников, готовых совершить нападения в каком-то общественном месте", - говорит Рони Вандэле.

Спрей, разработанный в Объединенном исследовательском центре Еврокомиссии в Геле, производится на современном оборудовании в хорошо контролируемых лабораториях. Власти в странах ЕС используют его, чтобы убедиться, что их методы обнаружения взрывчатых веществ соответствуют строгим европейским стандартам.

"Основным компонентом спрея является изопропиловый спирт, так что его можно безопасно перевозить, когда необходимо его использовать. Изопропанол быстро испаряется, оставляя некоторое количество пероксида ацетона на поверхности - очень небольшое количество, с которым безопасно работать", - рассказывает химик-аналитик Димитрис Киприану из Объединенного исследовательского центра в Геле.

Спрей входит в набор для испытаний наряду с другими образцами различных опасных материалов, изготовленных для инспекторов авиационной безопасности. Они обучены использовать этот комплект с помощью такого оборудования, как электронные детекторы, которые пассажиры часто видят на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах.

"Они работают с технологией под названием IMS, спектрометрия ионной подвижности, и это помогает обнаруживать даже очень небольшие объемы взрывчатых веществ", - говорит химик-органик Габриэла Дьякону из Объединенного исследовательского центра в Геле.

Спрей помогает обучить сотрудников службы безопасности и позволяет инспекторам проверять скорость и надежность обнаружения пероксида ацетона электронными детекторами.

"Это используется для проверки инструментов и их работы на высоком уровне. Он очень прост в использовании и безопасен", - говорит Габриэла Дьякону.

Современное аналитическое оборудование контролирует точное количество и чистоту пероксида ацетона в выпускаемых распылителях, обеспечивая надежность и эффективность этой новой технологии.

"Это предоставляет властям необходимые инструменты для проверки оборудования или для лучшей работы с собаками. Конечно, мы работаем над укреплением безопасности в Европе, чтобы люди, которые ходят на рок-концерты или приезжают в аэропорт, могли быть уверены, что их путешествие или мероприятие пройдет безопасно", - рассказывает Бартель Меерсман, руководитель отдела транспорта и пограничной безопасности Объединенного исследовательского центра в Геле.

Благодаря устранению необходимости применять опасные взрывчатые вещества при обучении собак новый пероксид ацетона в виде спрея также помогает защитить питомцев и их учителей.