Палата общин против досрочных выборов

Британская Палата общин отвергла предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести всеобщие выборы 12 декабря. "За" 299 депутатов, "против" - 70.

При этом, для того, чтобы британцы вновь пошли на избирательные участки, Джонсону надо было заручиться поддержкой хотя бы двух третей из 434 парламентариев.

Впрочем, уже во вторник правительство намерено представить законодателям на рассмотрение новое предложение о досрочных выборах, но по иной процедуре. Тогда премьеру будет достаточно согласия лишь простого большинства.

Ранее днем Европейский Союз одобрил запрос Лондона на отсрочку выхода Великобритании из ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года. Сам Джонсон обещал "покончить с брекситом" еще до 31 октября, но принятый парламентариями закон ему этого не позволил. Теперь лидер консерваторов ищет признания намеченного им курса у народа: если в результате выборов ему удастся сформировать в парламенте большинство, ратифицировать соглашение с Брюсселем он сможет до окончания очередного срока.