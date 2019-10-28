ЕЦБ простился с Марио Драги

Европейский центральный банк простился со своим председателем Марио Драги.

В торжественной обстановке лидеры стран-членов ЕС поблагодарили итальянского экономиста, который возглавлял руглятор последние восемь лет и заслужил славу "спасителя единой валюты". Именно на период его работы пришелся кризис евро.

Я вспоминаю июль 2012-го: "В рамках нашего мандата ЕЦБ сделает все, что потребуется, чтобы сохранить евро". Наверное, это ваши самые знаменитые слова, о них будут помнить и после истечения срока ваших полномочий. Ангела Меркель канцлер Германии

Мнение канцлера Германии разделяет и французский лидер Эммануэль Макрон: "Все, что потребуется". Всего три слова. Но как просто и четко утверждается необратимость евро в ситуации, когда, как нам казалось, контроль над рынками утерян".

1 ноября на освободившееся место приходит француженка Кристин Лагард. В связи с новым назначением она покинула пост директора-распорядителя Международного валютного фонда.

"Как и многие из тех, кто знает вас, Марио, я уверена: результаты проделанной работы - главное доказательство вашей истинной преданности жителям Европы", - заявила она.

Уходя, Драги выступил в поддержку создания новых институтов, которые бы дополнили проводимую ЕЦБ мягкую кредитно-денежную политику: "Совместная работа помогает лучше защищать наши интересы в сфере глобальной экономики, противостоять давлению извне, влиять на разработку международных норм, учитывать общие для нас принципы права. В эпоху глобализации сохранить суверенитет можно разделив его".

На прощание для Марио Драги исполнили "Оду к радости" Людвига ван Бетховена - гимн Европы.