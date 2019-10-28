Количество женщин в европейской политике

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

При формирования новой Еврокомиссии её будущий председатель в первую очередь пыталась установить гендерный баланс. Она даже попросила страны-члены прислать ей по два разнополых кандидата, чтобы можно было вернуть лишнего или лишнюю в этой арифметике.

Вместо Шарля Мишеля, который возглавит Евросовет, бельгийским премьер-министром впервые стала женщина. 44-летняя Софи Уилмес состоит во франкоязычной либеральной партии, не имеющей парламентского большинства.

В Бельгия не было федерального правительства с декабря 2018 года. Объединяющей фигурой является король бельгийцев Филипп.

В европейской политике сейчас как никогда много женщин, но только ещё три возглавляют кабинеты министров. Это - канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель Бригитте Бирляйн. А Метте Фредериксен служит датским премьером.

Кроме того, Зузана Чапутова победила в этом году на президентских выборах в Словакии, а до недавнего времени Виорика Дэнчилэ возглавляла правительство Румынии.

«Мы имеем реальное конкретное улучшение, но недостаточно хорошее, - сказала Манон Дешай из организации "Европейское женское лобби». - Для Евросоза это вопрос демократии. Мужчины чрезмерно представлены в политике, а там, где это не так, женщины не представлены в их полном разнообразии».

Первая в истории председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пыталась обеспечить в её составе гендерный баланс. 14 из 27 отобранных ею комиссаров были одного с нею пола. Но Европарламент отверг двух из них.

Правда, пост главы Европейского центрального банка перешел к женщине, Кристин Лагард.

Европарламент с каждыми выборами приближался к равновесию. Женщины составляют сейчас 40,4% от всего депутатского корпуса. И все же мужская пропорция считается ещё слишком высокой.

Аналогичая тенденция наблюдается у стран-соседей ЕС. В Исландии премьер-министром является Катрин Якобсдоттир, а в Молдавии - Майя Санду.

В Еврокомиссию вливаются француз и венгр

В начале недели Урсула фон дер Ляйен встречается с новыми кандидатами от Франции и Венгрии, Тьерри Бретоном и Оливером Вархеи. Париж и Будапешт прислали их в Брюссель взамент тех, кто был отвергнут Европарламентом, из-за чего начало работы новой комиссии отложено до декабря.

Баронесса Эштон ушла в лобби

Кэтрин Эштон, первый в истории верховный представитель Евросоюза по иностранным делам, ушла в частный сектор и стала лоббистом. Британская баронесса будет помогать канадской охранной фирме GardaWorld получать европейские контракты.

Эштон сыграла важную роль в заключении международного соглашения по ядерной программе Ирана в 2014 году.