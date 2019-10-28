"Главарь убит, но борьба не окончена"

США в ближайшие дни обнародуют фрагменты видео, снятого в субботу в ходе рейда американского спецназа в Сирии, целью которого была ликвидация лидера группировки "Исламское государство". Об этом заявил в понедельник Дональд Трамп, затем информацию подтвердил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил. В телеобращении из Белого дома Трамп рассказал, что Абу Бакр аль-Багдади погиб, подорвав пояс смертника после того, как спецназовцы загнали его в туннель, из которого не было выхода.

Ликвидации главаря "ИГ" предшествовали "напряженные дипломатические усилия", заявили в Анкаре. "Мы продолжим борьбу с террористическими группировками, включая "Рабочую партию Курдистана" и "Исламское государство", - заявил в частности глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Он подтвердил, что его страна перед проведением операции "интенсивно координировала действия" с американскими коллегами.

В Берлине в свою очередь заявили, что смерть лидера "Исламское государство" не означает, что борьба с группировкой закончена. "Наши мысли о тех, кто погиб в результате терактов "ИГ" в Европе и мире, - сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. - Для тех, кто оплакивает жертв, известие о смерти аль-Багдади и о том, что он больше не сможет отдавать убийственные приказы имеет важное значение". По его мнению, не следует списывать со счетов так называемых "одиноких волков", которые будут мстить.

Если главарь террористической организации «Исламское государство» действительно ликвидирован, то Дональд Трамп внес серьезный вклад в борьбу с терроризмом, отреагировали на новость в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные действительно видели в зоне американские самолеты и беспилотники.

Между тем в ООН заявили, что не могут самостоятельно проверить информацию о ликвидации главаря террористической группировки и ждут подтверждения от властей в регионе.