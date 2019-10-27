Мирные демонстрации и беспорядки в Испании

Сторонники независимости Каталонии в субботу вновь вышли на улицы Барселоны. В мирной в акции протеста против тюремных приговоров, вынесенных каталонским сепаратистам, приняли участие 350 тысяч человек.

Затем около десяти тысяч радикально настроенных активистов из т.н. "Комитета по защите республики" (CDR) собрались у здания здания управления н_а_циональной полиции. Эта манифестация переросла в столкновения с сотрудниками испанских правоохранительных органов, которые применили силу для разгона участников акции. Шесть человек получили ранения.

В тот же день в центре Мадрида прошла меньшая по масштабам демонстрация в поддержку единства Испании и конституционного порядка. Организатором этой манифестации выступила ультраправая партия "Вокс".

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что радикально настроенные группы способствуют тому, чтобы кризис в Каталонии продолжался

Беспорядки в ходе акций протеста нанесли экономический ущерб на сумму в 7,3 млн евро.