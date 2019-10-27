Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Испания

Мирные демонстрации и беспорядки в Испании

 Комментарии
 Ирина Шелудкова 
Мирные демонстрации и беспорядки в Испании
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Сторонники независимости Каталонии в субботу вновь вышли на улицы Барселоны. В мирной в акции протеста против тюремных приговоров, вынесенных каталонским сепаратистам, приняли участие 350 тысяч человек.

Затем около десяти тысяч радикально настроенных активистов из т.н. "Комитета по защите республики" (CDR) собрались у здания здания управления н_а_циональной полиции. Эта манифестация переросла в столкновения с сотрудниками испанских правоохранительных органов, которые применили силу для разгона участников акции. Шесть человек получили ранения.

В тот же день в центре Мадрида прошла меньшая по масштабам демонстрация в поддержку единства Испании и конституционного порядка. Организатором этой манифестации выступила ультраправая партия "Вокс".

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что радикально настроенные группы способствуют тому, чтобы кризис в Каталонии продолжался

Беспорядки в ходе акций протеста нанесли экономический ущерб на сумму в 7,3 млн евро.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube