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Испания

«У нас тоже есть право голоса»

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 Павел Барсуков 
«У нас тоже есть право голоса»
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Более 80 тысяч человек вышли на улицы Барселоны — на этот раз на марш в защиту единства Испании. После двух недель протестов с требованием самоопределения сторонники единой страны решили тоже заявить о себе: как живущие в автономии выходцы из других регионов, так и урождённые каталонцы:

«Я сам не отсюда, но живу в Каталонии уже 51 год, мои сыновья родились здесь. Разве можно сильнее любить Каталонию, чем я её люблю? Я испанец, я не сепаратист, я не хочу, чтобы здесь возникли границы».

«Право голоса имеют все стороны. Если Женералитет не представляет остальных каталонцев, нам самим придётся выйти на на улицы и сказать, что мы тут и что нас тоже нужно услышать».

Мадрид обвиняет сепаратистов в провоцировании беспорядков, хотя сами сторонники независимости также открещиваются от экстремистов, вступающих в стычки с полицией.

Хосеп Боррель, и.о. министра иностранных дел Испании:

«Эти беспорядки наносят огромный ущерб Барселоне и Каталонии. Нам придётся встать на путь мирного сосуществования, без него не найти решения для политических проблем, стоящих перед нами».

Накануне большинство мэров каталонских городов в специальном обращении потребовали предоставить региону право на самоопределение и освободить политических заключённых: так они называют бывших руководителей автономии, осуждённых на длительные тюремные сроки за организацию референдума о независимости. Именно это судебное решение привело две недели назад к началам протестов и беспорядков. Неделю назад такая акция собрала рекордное число участников — полмиллиона человек.

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