Лидер ИГИЛ уничтожен?

Главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади возможно был убит в результате штурма, проведенного американскими силами специального назначения в сирийской провинции Идлиб вблизи населенного пункта Бариша.

Американские СМИ сообщают, что аль-Багдади привел в действие взрывное устройство. В результат чего погиб он сам, а также две его жены.

Военные США прибыли на север Сирии на восьми вертолетах, были задействованы два ударных беспилотных летательных аппарата , затем к боевым действиям подключились американские десантники. В целом операция продолжалась четыре часа.

Для официального подтверждения смерти лидера группировки потребуется экспертиза отпечатков пальцев и других биометрических данных.

Президент США Дональд Трамп написал в своем "Твиттере", что произошло "очень значительное событие".

О своей причастности к штурму заявили иракские разведслужбы и курдские военизированные формирования. О координации действий с американскими военными сообщило также Министерство национальной обороны Турции.

В ближайшее время глава Белого дома выступит с заявлением.