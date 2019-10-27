Чили: президент обещает перестановки в правительстве

Акции протеста в Чили не прекращаются несмотря на заявления властей о том, что требования демонстрантов услышаны. За время беспорядков, начавшихся 14 октября, по официальным данным, погибли 19 человек, 470 — получили огнестрельные ранения. Задержаны около семи тысяч человек. На этом фоне чилийские медики заявляют о нехватке средств для оказания помощи раненым и говорят о том. что власти занижают данные о пострадавших.

Накануне президент Чили Себастьян Пиньера попросил всех министров подать в отставку, чтобы осуществить перестановки в правительстве. По его словам, если обстоятельства позволят, то он намерен отменить действие режима чрезвычайного положения во всех регионах.

В пятницу в Сантьяго прошла массовая манифестация, в которой приняли участие около миллиона человек. Чилийцы протестуют против социального неравенства в стране, а также требуют прекратить действие режима чрезвычайного положения и отозвать военных, которые были привлечены к обеспечению порядка в городах. Ранее президент обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию.