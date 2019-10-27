Сообщение Дональда Трампа о ликвидации главаря группировки "Исламское государство" Абу-бакра аль-Багдади обсуждают во всём мире. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента США и с успешным завершением операции и отметил:

"Это отражает единое стремление всех свободных стран, предводимых Соединёнными Штатами, бороться с силами террора, террористическими организациями и террористическими государствами. Это важная веха, но это лишь часть битвы, которую мы должны выиграть".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал смерть аль-Багдади важным моментом в борьбе с террором, но считает, что битва со злом ещё не закончена:

"Смерть аль-Багдади - важный момент в нашей борьбе с террором, но битва со злом, воплощённым группировкой "Исламское государство", еще не закончена, - написал Джонсон в своём Twitter. - Мы будем работать вместе с нашими партнёрами по коалиции, чтобы раз и навсегда положить конец варварской деятельности группировки "Исламское государство", несущей смерть".

Эту точку зрения разделяет и президент Франции Эммануэль Макрон:

"Борьба должна быть продолжена. Смерть аль-Багдади - это удар по группировке "Исламское государство", но это лишь один этап в борьбе, которую мы продолжаем с нашими партнёрами по международной коалиции, чтобы эта террористическая организация была окончательно разгромлена. Это наша приоритетная цель на Ближнем Востоке".

Объявив о ликвидации Багдади, Трамп поблагодарил Россию за то, что она открыла своё воздушное пространство для вертолетов США. Но в Минобороне РФ заявили, что ничего об этом не знают. Представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков выразил сомнение в том, что в Сирии был убит именно аль-Багдади:

"Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади".

А в Тегеране новость и вовсе сочли не заслуживающей внимания.

"Ничего особенного! Вы просто убили свое собственное творение", - прокомментировал сообщение президента США министр информации Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми.