В Ливане не утихают протесты

В центре Бейрута несколько человек человек пострадали в столкновениях, которые вспыхнули между участниками антиправительственных акций протеста и сторонниками военизированного шиитского движения "Хезболлах". Ранее лидер этой организации Хасан Насрулла выступил с утверждением, что массовые протесты в Бейруте финансируют иностранные посольства и ряд ливанских партий.

Между тем участники протестного движения намерены провести самую массовую антиправительственную акцию под лозунгом "суббота площадей".

"Есть люди, которые пытаются навязать нам насилие, но мы не будем прибегать к насилию. Это мирная революция и мы добьемся того, чего хотим, мирным путем", — говорит участница манифестации.

На днях коалиционный кабинет премьер-министра Саада Харири утвердил программу экстренных мер по стабилизации экономики Ливана, но демонстранты отвергли намеченные властями реформы и требюут ухода правительства в отставку, роспуска парламента и проведения досрочных выборов.