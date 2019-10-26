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Германия

Земельные выборы в Тюрингии

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 Павел Барсуков  и Deutsche Welle
Земельные выборы в Тюрингии
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Reuters
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В воскресенье в Тюрингии — земельные выборы. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии», которая уже занимает около 10% мест в ландтаге, может, по мнению наблюдателей, удвоить этот результат.

Главная проблема для них — миграция. Избиратели АдГ возмущены тем, что местное правительство не может найти деньги на ремонт дорог, школ и полицейских участков, а в то же самое время на интеграцию мигрантов тратятся миллиарды.

С одной стороны, крупные города Тюрингии показывают весьма бурный экономический рост. С другой — в сельской местности ситуация гораздо хуже. Правительство — коалиция левых, социал-демократов и «зелёных» — признаёт, что инфраструктура — очень слабое место. В бывшей восточногерманской земле есть множество посёлков, куда вообще не ходят автобусы. Оставляет желать лучшего и состояние железнодорожного хозяйства.

Уровень безработицы в Тюрингии — один из самых низких в Германии. Обратная сторона этого — колоссальный отток молодёжи в другие регионы.

Главным соперником действующего земельного правительства является Христианско-демократический союз. Так что за ходом выборов внимательно следит и канцлер Германии Ангела Меркель. Если её союзники вновь понесут потери, как это уже случилось в Саксонии Бранденбурге и Бремене, у правящей коалиции возникнут значительные сложности.

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