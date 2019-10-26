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США

Два миллиона человек без света

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 Павел Барсуков 
Два миллиона человек без света
Авторское право
REUTERS/Gene Blevins
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Миллионы жителей Калифорнии остаются или могут остаться без света: местная энергетическая компания PG&E планирует массовые отключения из-за бури которая может усилить масштабные лесные пожары. Ожидается, что скорость ветра в ряде районов превысит 110 км/ч.

Эндрю Веси, Главный исполнительный директор AGL Energy:

«Любая искра из любого источника может привести к катастрофическим результатам. Мы не хотим стать этим источником. Поэтому отключения электричества в целях безопасности стали такими частыми и захватывают такую большую территорию и такое число жителей штата».

Компания готовится в случае необходимости отключить подачу энергии в 850 тысяч домов — в которых живут более 2 миллионов человек. В прошлом году в Калифорнии были зафиксированы самые масштабные лесные пожары в истории, которые привели к гибели 85 человек. считается, что одной из причин возгорания оказались высоковольтные линии этой компании.

В этом месяце из-за лесных пожаров свои дома уже были вынуждены покинуть 50 тысяч человек. В двух округах штата объявлено чрезвычайное положение.

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