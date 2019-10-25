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Брюссельское бюро

Еврокомиссия опаздывает на работу

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 Андрей Бекетов 
Еврокомиссия опаздывает на работу
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Новая Еврокомиссия не успевает приступить к работе в положенный срок, к началу будущего месяца. Урсула фон дер Ляйен всё ещё собирает свой коллектив после того, как Европарламент отклонил трёх кандидатов. Будущий председатель держит наготове 28-е кресло за столом в своей коллегии на случай, если «брексит» будет отложен, и Лондон пришлёт в Брюссель своего представителя.

«После 1 ноября — хотя это нельзя вопринимать как должное -Соединённое королевство может воспользоваться отсрочкой и остаться пока в составе Евросоюза, - сказала фон дер Ляйен. - Тогда, конечно, я бы попросила Великобританию прислать комиссара ".

В понедельник она проведёт неофициальную встречу с новым кандидатом от Франции, которого Париж представил на этой неделе. Это Тьерри Бретон, которому должны доверить вопросы внутреннего рынка. На наличие у него конфликта интересов указал евродепутат из Германии:

«Насколько я понимаю, г-н Бретон является почетным функционером корпорации France Telecom, он также генеральный директор ATOS — это промышленная компания, специализирующейся на новых технологиях, очень близкая к Siemens, - сказал Сергей Лагодинский. - Это что-то очень близкое к сфере ответственности нового комиссара. "

Очередной кандидат от Венгрии Оливер Вархеи также встретится на следующей неделе с фон дер Ляйен. Ему вряд ли доверят расширение ЕС, как предполагалось ранее. Вероятно, это связано с контактами Венгрии с Турцией, которые не были санкционированы Брюсселем.

«Мы до сих пор мы не получали никаких официальных или неофициальных сигналов от председателя Еврокомиссии или её окружения о том, что содержание портфеля нашего представителя будет изменено, - сказал венгерский депутат Андор Дели. - Я очень надеюсь, что он будет курировать важные вопросы».

До сих пор не прислала своего кандидата Румынии, которая переживает правительственный кризис.

Между тем, период формирования и утверждения Еврокомиссии продлён до 1 декабря. Ей, как и Великобритании, могут предоставить и дальнейшую отсрочку.