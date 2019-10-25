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Ирак

Протесты в Ираке: более 20 погибших, сотни пострадавших

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 Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Протесты в Ираке: более 20 погибших, сотни пострадавших
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По меньшей мере 21 человек погиб в Ираке, где возобновились антиправительственные протесты. Во время стычек и беспорядков, пострадали 1800 человек. В Багдаде для разгона манифестантов силы безопасности применили водометы и слезоточивый газ, когда демонстранты подошли к "зеленой зоне", район, где расположены иностранные посольства и государственные учреждения.

Махди Кербелаи, помощник влиятельного шиитского священнослужителя Али аль-Систани, обратился к протестующим и силам безопасности с призывом избегать насилия.

Неспокойно и в большинстве южных провинций. В Эн-Насирии на улицы вышли тысячи протестующих. Демонстранты ворвались в здание администрации провинции Ди-Кар и подожгли его. Манифестанты требовали отставки правительства Аделя Абделя Махди. Акции протеста против бедности, безработицы и коррупции в стране начались первого октября. Мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими.

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