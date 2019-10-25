Стала ли Европа толерантнее?

Большинство жителей ЕС полагают, что в их странах широко распространена дискриминация по этническим признакам и цвету кожи. Таковы данные очередного опроса в рамках программы «Евробарометр». Эксперты отмечают, что в целом Европа становится толерантнее.

Так, например, выросло число европейцев, которые были бы рады видеть женщину во главе своей страны — до 88%. Три четверти опрошенных по заказу Еврокомиссии полагают, что представители ЛГБТК-сообщества должны иметь те же права, что и гетеросексуалы, — этот показатель за последние годы вырос на 5%. Это при том, что в пяти странах ЕС однополые браки до сих пор считаются незаконными, а полноценное усыновление детей однополыми парами допускается лишь в половине стран Евросоюза.

Растёт, по данным Евробарометра, и веротерпимость, хотя разница в отношении к христианам и мусульманам по-прежнему значительна: 88% ответили, что им комфортно работать с христианами, 71% не ощущает проблем с коллегами-мусульманами.

Практически не изменился за прошедшие годы процент тех, кто дружит с людьми другого этнического происхождения, и почти две трети опрошенных говорят, что в их странах широко распространена дискриминация в отношении цыган — это больше, чем показатели восприятия дискриминации по цвету кожи и этническим признакам.

Несмотря на данные Евробарометра о росте толерантности в разных странах ЕС правоохранительные органы отмечают рост числа преступлений на почве ненависти. В Англии и Уэльсе, например, по оценкам МВД, такие преступления регистрируют вдвое чаще, чем в 2013 г.