Баку-2019: " Море джаза, море интеллекта"

"Море джаза, море интеллекта" - таков в этом году девиз Бакинского международного джазового фестиваля. На этот раз публике представлено разнообразие стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционная классика, этно и симфо-джаз. Среди гостей фестиваля не только представители Азербайджана, но и музыканты с разных континентов.

Такие, как, например, из шведской группы Freedom Trio.

euronews: "Как вас зовут и откуда вы?"

"Я - Деодато Сикир из Мапуто, Мозамбик".

"Я - Рубем Фариэс из Салвадор Баии, Бразилия".

"Я - Стейнар Аднеквам из Скандинавии, Норвегия".

Карьера музыкантов из Freedom Trio развивается довольно успешно. С 2015 года группа дала более 120 концертов в крупных клубах и на фестивалях по всей Европе и США. В прошлом году вышел их второй альбом.

Один из гостей фестиваля - знаменитый композитор, аранжировщик, тенор-саксофонист Юри Хонинг, считающийся одним из лучших музыкантов Нидерландской школы джаза, и его акустический квартет.

Юри Хонинг: "От классической музыки я перешел к джазовой, уже давно - к арабской, к поп-музыке, а затем к рок-музыке. Теперь я все смешиваю. В наших композициях можно наблюдать влияние многих разных музыкальных стилей. Так и должно быть, это хорошо - иметь разные источники и соединять их".

Фантазию саксофониста питают хиты группы ABBA, певицы Бьорк, произведения Шуберта. Альбомы Хонинга не раз удостаивались премии Grammy.

В рамках фестиваля также проводится международный конкурс молодых исполнителей. По мнению его организаторов, для того, чтобы стать успешным музыкантом, не достаточно только обладать талантом. Необходимы также такие качества, как выносливость и усердие.

Рауф Алиев, председатель жюри конкурса молодых исполнителей: "Вы должны распознать того, кто много и усердно работает. Есть довольно талантливые музыканты, которым все дается легко, и они особо не напрягаются. Но есть и другие, которые, несмотря на свой талант, продолжают много и усердно заниматься".

Еще один гость фестиваля джаза в Баку ливано-немецкий квартет MASAA, сочетающий арабскую поэзию с современным джазом, лирику Востока и Запада.

Раби Лахуд, музыкант: "Арабский язык играет важную роль в этой группе, но не центральную. Это, скорее, звучание слов. Именно поэтому я ими и играю - чтобы создать атмосферу".

Французская певица, пианистка и композитор Жюли Эриксен соединяет поп-музыку, французский шансон-джаз и блюз - ее альбом OUT OF CHAOS вышел в прошлом году.

Жюли Эриксен: "В детстве меня очень нравилось фортепиано и классическая музыка. Так что я наслаждалась произведениями - Шопена, Листа и других. А потом я начала петь, слушая джазовые пластинки моих родителей. Я также пела в церкви, так что много слушала госпел - это, на мой взгляд, настоящая сущность пения".

Сцена Бакинского джазового фестиваля открыта для всех музыкантов каждый вечер.

euronews: "Джаз - это свобода и полное разнообразие музыкальных веяний со всего мира. Программа фестиваля демонстрирует, насколько ярким он может быть, когда вместе собираются музыканты разных национальностей и культур. В ходе джем-сессий музыканты, которые никогда раньше не встречались, буквально очаровывают публику своими импровизациями".