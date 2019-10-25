Прощай, Улуру!

Скалолазы спускаются с Улуру в последний раз: с субботы восхождение на этот огромный монолит, одну из главных достопримечательностей Австралии, запрещено. Скалу, известную также под названием Айерс-Рок официально закрыли по требованию коренных народов, которые считают её и окружающую местность священной.

Туристам ничего не остаётся, как подчиниться решению:

"Я знаю, что эти восхождения породили недовольство. Я уважаю традиции коренных народов, для них это важно - а для меня не было необходимостью. Что ж, теперь больше не будут приходить сюда, что поделаешь".

В 1985 году коренные народы, которым принадлежит скала Улуру, отдали её в аренду правительству на 99 лет. За это они получали ежегодно 75 тысяч долларов и 20% от стоимости каждого входного билета. Но когда поток туристов сильно вырос, местные жители забеспокоились, опасаясь за сохранность древних наскальных рисунков. Они обратились к властям с просьбой положить конец аренде и запретить восхождение, которое к тому же было небезопасным: при попытке покорить Улуру погибли около 40 человек.

Монолитная скала Улуру сформировалась 680 млн лет тому назад, её высота - 348 метров. Только за последний год это место посетили около 400 тысяч человек.