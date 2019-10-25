Съезд ALDE в Афинах

Недавний отказ Совета ЕС от начала переговоров о вступлении в Евросоюз Северной Македонии и Албании привёл к политическому кризису в этих странах и вызвал разочарование у многих европейских политиков, которые приняли участие в 40-м съезде партии Альянс либералов и демократов за Европу, прошедшем в Афинах.

– Позиция комиссии вам известна, – отметила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. – Мы предложили начать переговоры о расширении сейчас. Ведь эти страны сделали очень многое, чтобы к ним подготовиться. Это очень долгий процесс, и требуется немало дополнительных шагов, чтобы быть готовыми стать частью нашего сообщества. Конечно, мы надеялись, что сможем начать переговоры, но, конечно, должны учитывать решение Совета».

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель уверен, что Северная Македония войдёт в итоге в ЕС:

– Будущее Северной Македонии – в европейской семье, и я лишь хочу сказать им, что мы по-прежнему с ними работаем. Дело не зашло сейчас в тупик, совсем нет.

Корреспондент Euronews Иоаннис Карагиоргас передаёт из Афин:

– «Альянс либералов и демократов за Европу» с новым названием «Возобновить Европу» готов к вызовам новой европейской эпохи. Все выступающие на съезде в Афинах заявили, что у них есть аргументы, которые позволят убедить граждан ЕС в том, что именно их партия сможет решить все стоящие перед европейцами проблемы.