Ильхам Тохти стал сахаровским лауреатом

Премии Европарламента имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» удостоен Ильхам Тохти, защитник прав уйгурского меньшинства в Китае.

«Он много сделал для улучшения понимания между уйгурами и ханьцами в Китае, за что его посадили в тюрьму на всю жизнь», - сказал на сессии в Страсбурге председатель Давид Сассоли.

Тохти был приговорен в сентябре 2014 года в Урумчи на показательном процессе за призывы к сепаратизму и разжигание межнациональной розни.

Власти КНР закрыли его интернет-блог, способствовавший примирению народов.

Но в Евросоюзе его называют умеренным политиком, борцом за свободу и демократию. Он также известный экономист и адвокат.

Тохти родился 49 лет назад в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где живут в основном мусульмане, стал профессором Центрального университета национальностей в Пекине. Он критиковал, в частности, поощрение правительством ханьской миграции, усугубляющей безработицу среди уйгуров.

Новый сахаровский лауреат - активный сторонник реализации законов о региональной автономии в Китае.

В этом году Тохти был номинирован на Нобелевскую премию мира и получит Премию Вацлава Гавела.