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Бизнес

«Хонда» обещает электрифицировать Европу

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 Павел Барсуков 
«Хонда» обещает электрифицировать Европу
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Автоконценрн «Хонда» обещает уже через три года продавать в Европе только электромобили и гибриды. На выставке в Амстердаме компания представила концепт электрокара, который должен стать основой новой большой линейки. Ожидается, что в серийное производство её запустят уже в 2020 году. Ранее «Хонда» объявила, что к 2021-му уже свернёт в ЕС продажу дизельных машин.

Том Гарнднер, старший вице-президент «Хонды»:

«Можно видеть, что рынок всё больше и больше заинтересован в электротехнологиях. Также и законодательство в области окружающей среды становится всё более продуманным. Вот поэтому мы же разрабатываем новую, полностью электрическую линейку. Мы видим, что в Европе происходят большие перемены, и мы чувствуем, что должны откликнуться на них».

В апреле этого года Евросоюз утвердил довольно жёсткие планы по сокращению выбросов CO2: на 15% к 2025 году и на 37,5% — к 2030-му. По мнению экспертов, таких показателей можно достичь лишь за счёт серьёзного увеличения доли электромобилей на дорогах.

Автопроизводители не скрывают, что всё это потребует от них серьёзных затрат и реструктуризации производства.

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