Парламент - за расширение Союза. Конфеты протеста

Программа "Вкратце из Брюсселя":
На прошлой неделе в Брюсселе главы государств и правительств Еврсоюза решили не начинать переговоры о вступлении в него Албании и Северной Македонии. На этом настоял президент Франции Эммануэль Макрон, утверждавший, что западнобалканские страны не полностью соответствуют критериям членства в ЕС.
В Страсбурге главы Европейского Совета и Комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер назвали задержку исторический и серьезной ошибкой. Осудил решение Саммита ЕС и евродепутат из Германии
Дэвид Макаллистер, немецкий евродепутат:
«Европейский парламент резко критикует это решение, мы собираемся принять резолюцию с призывом начать переговоры о вступлении с этими двумя странами, - сказал Дэвид Макаллистер. - Законодатели будут отстаивать европейские ценности».
Французский депутат, выражавший недавно симпатии к России и посещавший Крым, поддержал позицию Макрона, указав на неудовлетворительное положение с правами человека в Албании.
Французский законодатель Тьерри Мариани:
«Что касается Албании, то 7 тысяч политических беженцев, прибывших в прошлом году во Францию, - это албанцы. Их больше, чем выходцев из Сирии, Ирака или Судана, - сказал Тьерри Мариани. - Если просьбы этих албанцев о политическом убежище оправданы, то может быть, нужно повременить с возвращением их страны в Европу ".
Тирана и Скопье утверждают, что осуществляют демократизацию и реформы, которые Евросоюз выдвинул в качестве условий для их принятия.
Многие политики в эти странах называют альтернативой сближение с Евразийским союзом и, в первую очередь, с Российской федерацией.
Протест восточными сладостями
Европейский парламент удалил с заседания итальянского депутата, который швырнул в направлении президиума коробку терецких конфет.
Анджело Чокка выразил тем самым несогласие с военными действиями Турции на северо-востоке Сирии.
Этот член ультраправой партии "Лига" будет лишён 10-дневной зарплаты и отстранен от депутатской деятельности на 5 дней.
Загрязнение французского воздуха
Париж всё чаще окутан токсичным смогом, вызывающим раздражение дыхательных путей. Европейский Суд определил, что во Франции с 1 января 2010 года систематически и постоянно превышается допустимый уровень диоксида азота. На это ещё в 2015 году указала Еврокомиссия.
Судьи в Люксембурге отметили в четверг, что Франция не полностью выполняет свои обязательства, изложенные в Директиве Брюсселя о качестве воздуха.