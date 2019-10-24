Парламент - за расширение Союза. Конфеты протеста

Программа "Вкратце из Брюсселя":

На прошлой неделе в Брюсселе главы государств и правительств Еврсоюза решили не начинать переговоры о вступлении в него Албании и Северной Македонии. На этом настоял президент Франции Эммануэль Макрон, утверждавший, что западнобалканские страны не полностью соответствуют критериям членства в ЕС.

В Страсбурге главы Европейского Совета и Комиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер назвали задержку исторический и серьезной ошибкой. Осудил решение Саммита ЕС и евродепутат из Германии

Дэвид Макаллистер, немецкий евродепутат:

«Европейский парламент резко критикует это решение, мы собираемся принять резолюцию с призывом начать переговоры о вступлении с этими двумя странами, - сказал Дэвид Макаллистер. - Законодатели будут отстаивать европейские ценности».

Французский депутат, выражавший недавно симпатии к России и посещавший Крым, поддержал позицию Макрона, указав на неудовлетворительное положение с правами человека в Албании.

Французский законодатель Тьерри Мариани:

«Что касается Албании, то 7 тысяч политических беженцев, прибывших в прошлом году во Францию, - это албанцы. Их больше, чем выходцев из Сирии, Ирака или Судана, - сказал Тьерри Мариани. - Если просьбы этих албанцев о политическом убежище оправданы, то может быть, нужно повременить с возвращением их страны в Европу ".

Тирана и Скопье утверждают, что осуществляют демократизацию и реформы, которые Евросоюз выдвинул в качестве условий для их принятия.

Многие политики в эти странах называют альтернативой сближение с Евразийским союзом и, в первую очередь, с Российской федерацией.

Протест восточными сладостями

Европейский парламент удалил с заседания итальянского депутата, который швырнул в направлении президиума коробку терецких конфет.

Анджело Чокка выразил тем самым несогласие с военными действиями Турции на северо-востоке Сирии.

Этот член ультраправой партии "Лига" будет лишён 10-дневной зарплаты и отстранен от депутатской деятельности на 5 дней.

Загрязнение французского воздуха

Париж всё чаще окутан токсичным смогом, вызывающим раздражение дыхательных путей. Европейский Суд определил, что во Франции с 1 января 2010 года систематически и постоянно превышается допустимый уровень диоксида азота. На это ещё в 2015 году указала Еврокомиссия.

Судьи в Люксембурге отметили в четверг, что Франция не полностью выполняет свои обязательства, изложенные в Директиве Брюсселя о качестве воздуха.