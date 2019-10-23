Резиденция Урсулы. "Брексит" и Польша. Защита пчёл

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Самым влиятельным лицом в этом городе и всём Евросоюзе становится Урсула фон дер Ляйен. У нового председателя Еврокомиссии — муж, семеро детей. Она родилась в Брюсселе, и наверное, присматривала здесь просторный семейный дом.

Знаменитые резиденции мировых лидеров: канцелярия британского премьера на Даунинг стрит-10; Белый дом в Вашингтоне; московский Кремль (где российский лидер, правда, больше не живет); Елисейский дворец в Париже, где обитает президент Франции.

Брюссельское здание "Берлемон”, возможно, не так знаменито, но в нём есть гостиница, рестораны и даже скандинавская сауна. Новый председатель Урсула фон дер Ляйен попросила дать ей квартиру рядом с её рабочим кабинетом, через коридор.

Еврокоммисар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер прокомментировал:

«Я не думаю, что Берлемон когда-либо предназначался для проживания председателя. Еврокомиссия растёт и меняется естественным образом, когда и как это нужно.«

Поселившись рядом с рабочим местом, фон дер Ляйен сэкономит расходы на транспорт и охрану, а также время на свои поездки.

«Есть много аргументов в пользу того, чтобы новый председатель оставалась здесь на ночь, - продолжал Гюнтер Эттингер. - Это прежде всего соображения безопасности».

Но один из основополагающих принципов Евросоюза — защита прав трудящихся. Профсоюзы уже обеспокоены тем примером, который подает фон дер Лейен своим ненормированным рабочим днём:

«Нельзя находиться в учреждении утром, днем и ночью, отвечать всё это время на звонки, - говорит зам. генсека Европейской конфедерации профсоюзов Эстер Линч. - Возможно, кто-то тоже захочет, как Урсула, постоянно присутствовать на производстве. Она прекрасный образец для подражания как многодетная мать, сделавшая много в политике Германии и Европы, но не обязательно жить на работе, чтобы добиться успеха в своей карьере ».

Фон дер Ляйен собирается сделать Берлемон своим домом на 5 дней в неделю.

"Брексит" ударит по Польше

В числе стран, наиболее пострадавших от выхода из Евросоюза Великобритании, будет Польша. По оценкам её правительства, из-за «брексита» могут потерять работу до 35 тысяч поляков, ВВП сократится на 0,14%.

Наибольшие потери понесет сельское хозяйство, учитывая, что почти 20% всего экспорта Польши — а это в основном продовольствие - предназначено Соединённому королевство. Пока это не облагается пошлинами.

Забота о пчёлах

Европарламент заступился за пчёл, отвергнув попытки стран-членов и Еврокомиссии ослабить контроль за пестицидами. Депутаты указали в Страсбурге на долговременный ущерб, наносимый сельскохозяйственными химикатам насекомым.

Они отметили, что предложение Брюсселя о новой системе проверки пестицидов не учитывает пчелиную уязвимость перед ними.