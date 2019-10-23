"Долина павших" прощается с диктатором

"Долина Павших" прощается с Франсиско Франко. Эксгумация останков испанского диктатора, умершего 44 года назад, состоится в четверг. Затем, в этот же день, его прах будет перевезён из мавзолея в "Долине Павших" вблизи Мадрида и перезахоронен на муниципальном кладбище в Эль-Падро в испанской столице, где покоится его супруга.

Ожидается, что эксгумация продлится около трех часов. Чтобы избежать массовых протестов, останки могут быть доставлены на кладбище на вертолете. Процедура пройдет в присутствии семьи диктатора, также в церемонии примет участие министр юстиции Испании Долорес Дельгадо.

Кармен Кальво, вице-премьер Испании:

"Испания больше не можем откладывать этот вопрос на потом, мы должны отдать дань уважения жертвам гражданской войны".

Споры о перезахоронении испанского правителя, победившего в гражданской войне 30-х годов прошлого столетия и установившего диктатуру в стране вплоть до своей смерти в 1975, продолжались несколько месяцев.

Семья Франко в качестве компромисса настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против выступили власти Испании, по мнению которых такой шаг мог бы привести к массовым беспорядкам.

Перезахоронение диктатора стало одной из первых инициатив испанского социалистического правительства, пришедшего к власти летом прошлого года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение изменений в закон об исторической памяти.

Согласно идее правительства, в "Долине Павших" могут быть похоронены лишь погибшие во время испанской гражданской войны. Присутствие останков Франко в центре мемориала социалисты называют "оскорблением демократии".

В конце сентября этого года Верховный суд Испании разрешил перезахоронить диктатора, несмотря на протесты потомков генерала и правых партий, которые собирались у мавзолея в каждую годовщину смерти Франко, чтобы почтить его память.