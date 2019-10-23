Американская нефтедобывающая компания ExxonMobil на скамье подсудимых. Она обвиняется в введении в заблуждение инвесторов относительно финансовых издержек борьбы с глобальным потеплением. Иск подал генеральный прокурор штата Нью-Йорк.

Exxon исходил из двух вариантов оценки будущих затрат. В первом из них давалась оценка того, как законодательство по борьбе с изменением климата отразится на спросе на нефть и газ. Во втором оценивалось то, как это законодательство повлияет на выбросы парниковых газов на предприятиях компании. Кевин Уоллес глава Бюро защиты инвестиций

ExxonMobil не признает своей вины, называя все выдвинутые обвинения ложными. В официальном пресс-релизе компании выражается уверенность, что в суде невиновность будет доказана.

Мы представим доказательства того, что Exxon Mobil не совершал мошенничества с ценными бумагами, не вводил никого в заблуждение, не лгал своим инвесторам. Тед Уэллс-мл. адвокат ExxonMobil

Точку зрения обвинения поддерживают Наоми Орескес и Джефри Сапран, два профессора Гарвардского университета и активиста движения в защиту климата.

«ExxonMobil оказался в центре внимания, в том числе генеральных прокуроров штатов Массачусетс и Нью-Йорк, комиссии по ценным бумагам и биржам, не говоря уже о его акционерах и сотрудниках, – рассказывает Джеффри Сапран. – Все они задаются приблизительно одним и тем же вопросом: "Не вводил ли ExxonMobil в своих прошлых официальных заявлениях в заблуждение своих клиентов, акционеров и широкую публику?"».

В компании исследование двух гарвардских профессоров называют «сфабрикованным» и основанным на «совершенно негодной методологии», настаивая, в то же время, на своей приверженности принципам Парижского соглашения по климату 2015 г.

Но в марте 2019 г. представители ExxonMobil отказались от участия в слушаниях, организованных Европарламентом на тему отрицания изменения климата. После этого «зелёные» евродепутаты безуспешно добивались лишения лоббистов компании аккредитации в Европарламенте.

Бас Эйкаут, нидерландский евродепутат от фракции «зелёных»: «Эта нефтегазодобывающая компания целенаправленно сеет сомнения относительно изменения климата. Это несколько напоминает стратегию табачного бизнеса. У нас сейчас действует закон запрещающий политикам контактировать с табачным бизнесом. Всё больше создаётся впечатление, что топливные компании загоняют себя в тот же угол. И нам в Европе нужно на это реагировать».

Идея нового «зелёного политического курса» (European Green Deal), выдвинутая левыми и экологическими партиями нашла неожиданную поддержку со стороны нового председателя Европейской комиссии и консервативного политика Урсулы фон дер Ляйен, которая пообещала внести его принципы в программу своего председательства.