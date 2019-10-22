На руднике в Красноярском крае произошла авария: есть погибшие

Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский" в Красноярском крае, который принадлежит горно-металлургической компании "Норникель". "На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия, ведется расследование", — добавили в компании.

Обстоятельства и причины аварии, а также число погибших уточняются. Несмотря на ЧП, другие горняки продолжают работать. В МЧС по Красноярскому краю заявили, что спасательные службы не зафиксировали обрушений на руднике. Ранее звучала версия, что горняки погибли из-за выброса газа, например, метана или диоксида углерода. Но в "Норникеле" заявили, что пока подтверждений этой версии нет.

После сообщения об аварии акции "Норильского никеля" на Московской бирже упали на 1,4%, но затем опять начали расти.

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году. По данным "Норникеля", он обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.

За последние 20 лет на норильских рудниках зафиксировано шесть ЧП, в результате которых погибли 14 человек. Последняя авария произошла 7 июля 2017 года: на руднике "Заполярный" при проведении строительных работ взорвались пары метана. Погибли четыре горняка.