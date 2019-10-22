Угон "скорой" в Осло

В Осло вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил нескольких человек. Среди пострадавших - двое детей.

Сотрудникам норвежской полиции пришлось сделать несколько выстрелов и задействовать вторую карету "скорой", чтобы остановить угонщика.

Работники больницы, которой принадлежат машины, рассказали, что второй автомобиль врезался в угнанный, после чего злоумышленник был задержан. Сообщается, что угонщик был легко ранен. О мотивах его действий пока ничего не известно.

В полиции не стали комментировать предположения о попытке теракта.

Пострадавшим в результате наезда автомобиля оказывается помощь.