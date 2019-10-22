Угон "скорой" с оружием и наркотиками

Человек, угнавший в Осло машину скорой помощи и выехавший на тротуар с намерением сбить прохожих, был вооружён пистолетом. Информацию об этом обнародовала норвежская полиция. В результате действий злоумышленника травмы получили семимесячные близнецы, находившееся в момент инцидента в коляске.
Чтобы задержать нарушителя, полицейские применили огнестрельное оружие. Ему предъявлены обвинения. Полиция также задержала его сообщница. Оба они помещены под стражу.
Полиция пока не установила мотивы действий задержанных. В угнанной "скорой помощи" были найдено несколько единиц огнестрельного оружия и наркотики. По информации норвежских СМИ, оба подозреваемых имели отношение к ультраправым кругам Норвегии.